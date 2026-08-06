Τουρίστρια πνίγηκε για να σώσει τη φίλη της

μπροστά στα ανήλικα παιδιά της στα Μάλια

42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία βρήκε τραγικό θάνατο στην προσπάθεια της να σώσει τη φίλη της, η οποία ένοιωσε αδιαθεσία, ενώ κολυμπούσε στα Μάλια.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους, τα οποία βρίσκονταν στο μικρό φουσκωτό, που είχαν νοικιάσει για να εξερευνήσουν τις παραλίες.