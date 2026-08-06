«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη με 4 μαχαίρια και ψαλίδια κλαδέματος

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Γεωργιανού προχώρησαν οι αστυνομικοί των Τμημάτων Ασφαλείας και Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, όταν διαπιστώθηκε, ότι μετέφερε μαχαίρια και ψαλίδια κλαδέματος στη χειραποσκευή του, ενώ επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Τιφλίδα.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας των αποσκευών εντοπίστηκαν μέσα στη χειραποσκευή του τέσσερα μαχαίρια και δύο ψαλίδια κλαδέματος, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Αστυνόμευσης του αεροδρομίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.