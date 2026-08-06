Θρανία πάνω σε…ΙΧ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οδηγοί όταν είδαν αυτοκίνητο να κουβαλάει στην οροφή του… σχολικά θρανία.

Το αυτοκίνητο καταγράφηκε να κινείται στον παράδρομο της Ανθήλης Φθιώτιδας. Όπως φαίνεται στο βίντεο στην οροφή του αυτοκινήτου, έχουν φορτωθεί θρανία. Ο «κινούμενος» κίνδυνος όχι μόνο δεν τα είχε τοποθετημένα με ασφάλεια, αλλά είχε και ανοικτό το πορτπαγκάζ καθ’οδόν, με αποτέλεσμα να τρομοκρατούνται οι οδηγοί που ακολουθούσαν.

Πηγή βίντεο: lamiareport.gr