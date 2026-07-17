Το τελευταίο τσιγάρο για τη Μάρω Κοντού

Ένα τσιγάρο και ένα ποτηρί ουίσκι στο στέκι της ήταν η απλή τελευταία επιθυμία της σπουδαίας Μάρως Κοντού.

Η ηθοποιός είχε εκφράσει την επιθυμία της στον Νικήτα Κακλαμάνη, πρόεδρο της Βουλής, μόλις φύγει από τη ζωή και η παρέα της ξαναμαζευτεί στο αγαπημένο τους στέκι, να υπάρχει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Μέσα από μία συγκινητική φωτογραφία που ανέβασε ο Νικήτας Κακλάμάνης στα social media φαίνεται πως η επιθυμία της εκπληρώθηκε από τους αγαπημένους της φίλους.

“Η τελευταία σου επιθυμία … Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.” Γράφει ο πρόεδρος της Βουλής στην ανάρτησή του.