“Το Gucci ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων”

Συγκλονισμένη και η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, μέσα από σχετική ανάρτησή της στο Instagram εκφράζει τη θλίψη της για τον χαμό του. Όπως γράφει μεγάλωσε με την επιτυχία του τραγουδιστή, “Gucci φόρεμα”. Το χαρακτήρισε μάλιστα, το “soundtrack της παιδικής της ηλικίας”. Η τραγουδίστρια, σημείωσε πως την στιγμή που ξεκινά να παίζει, θυμάται τις παιδικές της στιγμές. Την ανάρτηση συνόδευσε με το γνωστό τραγούδι του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Γράφει αναλυτικά στην ανάρτησή της:

“Αχ φίλε… είναι τόσο θλιβερό. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack της παιδικής μου ηλικίας. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του αδελφού μου και χωρίς αμφιβολία, όσο μεγαλώναμε, έγινε και το δικό μου αγαπημένο. Είναι τρελό πως ένα τραγούδι μπορει να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις: την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου. ”

Και συμπληρώνει:

“Σε ευχαριστώ για τη μουσική σου και για το ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων. Αναπαύσου εν ειρήνη Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια.”