Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Ο Αδριανός Γολέμης ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, με την αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να έχει προγραμματιστεί για το 2027. Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου προς εκπροσώπους των ελληνικών ΜΜΕ, μίλησε για τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική έρευνα, αλλά και για τις ευκαιρίες που μπορεί να ανοίξει η αποστολή.

Η απoστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η αποστολή θα γίνει στο πλαίσιο συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) με τη Vast, για λογαριασμό της Ελλάδας. Θα διαρκέσει δύο εβδομάδες και το τετραμελές πλήρωμα θα ακολουθήσει ένα απαιτητικό ερευνητικό πρόγραμμα.

Ο Αδριανός Γολέμης θα έχει τον ρόλο του mission specialist. Βασική του αποστολή θα είναι η εκτέλεση πειραμάτων σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Στόχος είναι να πραγματοποιήσει με ακρίβεια την έρευνα που θα έχουν προετοιμάσει επιστήμονες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο έχει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΛΚΕΔ και η ESA αξιολογούν ελληνικές ερευνητικές προτάσεις και τεχνολογικές επιδείξεις για το πρόγραμμα.

«Η Ευρώπη έρχεται πιο κοντά»

Ο κ. Γολέμης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για συνεργασίες και ουσιαστική ελληνική παρουσία στην ευρωπαϊκή έρευνα του διαστήματος. Όπως ανέφερε, η αποστολή θα περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαίους αστροναύτες μέσω της ESA, κάτι που, όπως είπε, δείχνει ότι «η Ευρώπη έρχεται πιο κοντά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής αυτονομίας στο διάστημα, αλλά και στις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την επίτευξή της. Τεχνολογίες που σχεδιάζονται για τις δύσκολες συνθήκες του διαστήματος μπορούν στη συνέχεια να βρουν εφαρμογές και στη Γη.

Το όφελος για την Ελλάδα

Για τον Αδριανό Γολέμη, η επιτυχία της αποστολής δεν περιορίζεται στον συμβολισμό της πρώτης ελληνικής συμμετοχής. Το ζητούμενο είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η ανάπτυξη καινοτομίας και η δημιουργία νέων ευκαιριών. Μία ελληνική καινοτομία που θα δοκιμαστεί με επιτυχία στο διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει ήδη επιστημονικό δυναμικό και εταιρείες του αεροδιαστημικού κλάδου με παρουσία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη θεωρία ότι το διάστημα αποτελεί σπατάλη ως τη μεγαλύτερη παρανόηση του κοινού. Ανέφερε, μάλιστα, ότι σύμφωνα με δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν κατά την προετοιμασία της προσπάθειας, κάθε ευρώ που επενδύεται στην Ευρώπη σε αποστολές αστροναυτών ή ρομποτικές αποστολές, μαζί με την έρευνα και την τεχνολογία, αποφέρει περίπου τετραπλάσιο όφελος.

Στόχος του είναι η αποστολή να προκαλέσει έναν «διαστημικό πυρετό» στα παιδιά και να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη. Η συμβουλή του, πάντως, σε ένα παιδί που θα ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο είναι ξεκάθαρη: «Πρώτα απ’ όλα, να μην γίνει αστροναύτης, αλλά να γίνει ο εαυτός του».