Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις μέσα σε μία μέρα

Συλλήψεις για κατοχή κάνναβης, κλοπές και απόπειρα διάρρηξης έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και περιπολιών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Κάνναβη κρυμμένη σε κορδόνι φόρμας

Δύο 67χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου σε κατάστημα κράτησης Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε συσκευασία με κάνναβη συνολικού βάρους 14,6 γραμμαρίων. Η συσκευασία ήταν κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμας και, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν για τον δεύτερο 67χρονο.

Έκλεψε τέσσερα ρολόγια από καταστήματα

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 40χρονος αλλοδαπός. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει από δύο καταστήματα ηλεκτρικών ειδών τέσσερα ρολόγια χειρός, συνολικής αξίας άνω των 2.300 ευρώ.

Τα ρολόγια απόδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος δεν διέθετε νομιμοποιητικά έγγραφα για τη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του εκκρεμούσε επίσης απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για σύλληψη και προσωρινή κράτηση σχετικά με το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Κλοπή ρολογιού και απόπειρα διάρρηξης

Στη δυτική Θεσσαλονίκη συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού ένας 46χρονος, καθώς φέρεται να αφαίρεσε από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ένα ηλεκτρονικό ρολόι χειρός.

Αργότερα, δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 46 και 56 ετών, συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη στην Πολίχνη. Έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη. Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.