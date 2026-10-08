Γκράβα: Κλειστό το σχολικό συγκρότημα αύριο- Καταγγελίες για αέριο

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε από εταιρείες, υπουργείο και ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους

Κλειστό θα παραμείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, έπειτα από καταγγελίες για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Την αναστολή λειτουργίας αποφάσισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έως την ολοκλήρωση των ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς.

Ο δήμαρχος ζήτησε να διερευνηθεί εκ νέου εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις και να κατατεθούν τα πορίσματα των ελέγχων έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Έλεγχοι από εταιρείες, υπουργείο και ΤΕΕ

Ο Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες. Όπως δήλωσε: «Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

Η εκκένωση στις 2 Οκτωβρίου

Το ζήτημα είχε ανακύψει την προηγούμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, όταν το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εκκενώθηκε μετά από αναφορές για οσμή αερίου.

Μετά την εκκένωση πραγματοποιήθηκαν δύο έλεγχοι, στους οποίους δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα και ζήτησε νέα πορίσματα από τους εμπλεκόμενους φορείς.