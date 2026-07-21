Θρίλερ με τη σορό στην Κυψέλη

Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου της γυναίκας, της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Λόγω της προχωρημένης σήψης ο ιατροδικαστή δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της με αποτέλεσμα να εντείνεται το μυστήριο. Η σορός που έχει ύψος 1,61 μέτρα και ανήκει σε γυναίκα γύρω στα 30, δεν φέρει κανένα τραύμα, κανέναν μώλωπα ενώ έχει αποκλείσει ο θάνατος από στραγγαλισμό.

Όπως έδειξε η νεκροψία νεκροτομή η γυναίκα είχε γευματίσει λίγο πριν τον θάνατό της.

Υπάρχει πιθανότητα η γυναίκα να βρήκε θάνατο από ασφυξία κάτι που ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνο από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που τα αποτελέσματα τους χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Ούτε δακτυλικά αποτυπώματα που πήραν από το θύμα είχαν αποτέλεσμα, καθώς δεν ήταν σεσημασμένο άτομο και τα στοιχεία της δεν υπάρχουν σε καμία βάση δεδομένων της Ασφάλειας Αττικής.