Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα, ένα έλατο ύψους 21 μέτρων που μεταφέρθηκε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου στην Αρκαδία και τις πλαγιές του Μαινάλου, τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία της Αθήνας.

Η εγκατάστασή του σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για τον εορταστικό στολισμό στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Δύο γερανοί συμμετείχαν στην ανύψωση και τη στερέωση του δέντρου, ενώ περισσότερα από 15 άτομα εργάστηκαν για τη μεταφορά του από το όχημα, την κατακόρυφη τοποθέτησή του και την ασφαλή προσαρμογή του στη βάση του.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων αναλαμβάνουν τον στολισμό του με φωτάκια και διακοσμητικά στοιχεία. Η πλατεία θα αποκτήσει συνολικά περίπου 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια.

Χριστουγεννιάτικος φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας

Ο σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων προβλέπει, πέρα από το δέντρο, αστέρια, φωτεινά στεφάνια και έναν Άγιο Βασίλη στην πλατεία Συντάγματος.

Ο εορταστικός φωτισμός θα επεκταθεί από την οδό Ερμού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Πατησίων. Για πρώτη φορά φέτος, θα στολιστεί και η οδός Αριστοτέλους.

Η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος θα αρχίσει στις 17:30 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.