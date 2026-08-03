Θήρα: Πέντε συλλήψεις για συμπλοκή, διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στη Θήρα, χθες Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 19, 21, 25 ετών και δύο ημεδαποί ηλικίας 19, 20 (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή – διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμπλοκή, οπλοκατοχή – οπλοχρησία, παράνομη παραμονή, πλαστογραφία και ψευδής κατάθεση, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο διερεύνησης τραυματισμού με μαχαίρι 25χρονου αλλοδαπού, που είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για περίθαλψη, διακριβώθηκε ότι ο τραυματισμός του συνέβη κατά τα διάρκεια συμμετοχής του σε συμπλοκή ατόμων με αφορμή προ ημερών μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση της συμπλοκής, εντόπισαν και προσήγαν τον 19χρονο ημεδαπό και τους δύο αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 21 ετών.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στους προσαχθέντες, βρέθηκε στην κατοχή του 19χρονου ημεδαπού -1,3- γραμμ. κάνναβη και μαχαίρι με λάμα τριών εκατοστών.

Επίσης, στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 25χρονος (τραυματίας) βρέθηκαν -7,1- γραμμ. κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης και -717- ευρώ.

Επίσης, προέκυψε ότι, ο 21χρονος αλλοδαπός παρουσίασε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επέδειξε πλαστά έγγραφα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης δυο ετών και εννέα μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια, καθώς και ένταλμα σύλληψης για ζωοκλοπή – κλοπή.

Από την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία που διέμενε ο 21χρονος μαζί με την 20χρονη και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της, βρέθηκαν συνολικά ένα κιλό και 33 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, μοιρασμένα σε διάφορες συσκευασίες, ζυγαριά ακριβείας και δυο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι, ο 19χρονος και 21χρονος αλλοδαποί διέμεναν παράνομα στη χώρα μας.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν τις ναρκωτικές ουσίες, τα οχήματα των δραστών και τα υπόλοιπα πειστήρια.