Πέντε άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ως εμπλεκόμενα σε δύο διαρρήξεις κατοικιών και μία απάτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, από τις οποίες αφαιρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες συνολικής εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν από τις 25 Μαΐου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή Χαριλάου – Αναλήψεως. Στην υπόθεση της απάτης, οι δράστες φέρονται να παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην Ανάληψη

Η ίδια υπηρεσία εξιχνίασε και ληστεία σε βάρος ανηλίκου, η οποία καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου στην περιοχή της Ανάληψης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί Έλληνες, οι οποίοι φέρονται να αφαίρεσαν από τον ανήλικο το ποσό των 200 ευρώ.