Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ναύπλιο, όταν ένα βυτιοφόρο συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στον δρόμο που οδηγεί στις Εργατικές κατοικίες. Το μηχανάκι που εκτελούσε υπηρεσίες delivery συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο. Ο οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το τμήμα τροχαία Ναυπλιέων διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.