Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όταν οχήματα συγκρούστηκαν στον περιφερειακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός ενός ατόμου και η πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα.

Πηγή: Facebook- Status FM