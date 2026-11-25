Θεσσαλονίκη- Τροχαίο καραμπόλα στον Περιφερειακό
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, όταν οχήματα συγκρούστηκαν στον περιφερειακό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός ενός ατόμου και η πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα.
Πηγή: Facebook- Status FM
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