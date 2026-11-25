Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένας 11χρονος μαθητής μετα από περιστατικό, που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, έξω από το δημοτικό σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ένας 10χρονος μαθητής έσπρωξε τον 11χρονο συμμαθητή του. Το παιδί έχασε την ισορροπία του, επάνω στα κάγκελα του σχολείου και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα.

Για προληπτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του τραυματισμένου αγοριού υπέβαλε μήνυση, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας του 10χρονου.

Η 51χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ πρόκειται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.