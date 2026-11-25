Ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός άναψε στην Πάτρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη συμβολή των πεζοδρόμων της Μαιζώνος και της Αγίου Νικολάου, με παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και εργαζομένων του Δήμου Πατρέων.

Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο σημείο για την έναρξη του χριστουγεννιάτικου φωτισμού, ενώ τα παιδιά είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση. Η πόλη αρχίζει πλέον να αποκτά εορταστική εικόνα, με τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο να τοποθετείται σταδιακά στους δρόμους της.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των εργαζομένων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων. Το προηγούμενο διάστημα είχαν αναλάβει την κατασκευή, τη συντήρηση και την τοποθέτηση του εορταστικού στολισμού, προετοιμάζοντας την πόλη για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι μοίρασαν γλυκίσματα στους παρευρισκόμενους, προσθέτοντας μια ακόμη εορταστική πινελιά στη βραδιά.

Ωστόσο, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Πάτρας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς τα συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν στις υπόλοιπες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση του εορταστικού διακόσμου.

Πηγή Φωτογραφίας: dete.gr