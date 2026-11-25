Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από αύριο η χώρα ξεκινώντας από τη Δυτική Ελλάδα, ενώ το Σαββατοκύριακο τα ακραία φαινόμενα θα επεκταθούν.

Αύριο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και το βράδυ στα Β/Δ βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ. Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , στη δυτική Ελλάδα. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στο Ηράκλειο λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις .Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται καταιγίδες στα δυτικά και βροχές στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με κακοκαιρία και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας μας ενημερώνει.