Στα χέρια του λιμενικού βρίσκονται δύο υπήκοοι Τουρκίας, εκ των οποίων ο ένας φαίνεται να μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς προς το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες βρέθηκαν στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, μετά από έλεγχο στελεχών του Λιμενικού σε λεωφορείο που είχε φτάσει με πλοίο από την Πάτρα. Ειδικότερα, ο ένας άνδρας 24 ετών, ήταν επιβαίνων στο λεωφορείο, ενώ ο 62χρονος ήταν ο οδηγός.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, για να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο λεωφορείο αξιοποίησαν πληροφορίες. Έτσι, μετά τον κατάπλου του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία, το λεωφορείο οδηγήθηκε σε ειδικό χώρο του λιμανιού για έλεγχο.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε στο πίσω εσωτερικό μέρος του οχήματος ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, συγκεριμένα μια κρύπτη, μέσα στην οποία βρέθηκε δελτίο αιτούντος ασύλου που ανήκε σε τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις αρχές, η κρύπτη προοριζόταν για την παράνομη μεταφορά του 24χρονου στο εξωτερικό.

Οι Αρχές μετά τον έλεγχο του 24χρονου στη βάση δεδομένων SIS RECAST ανακάλυψαν επίσης ότι σε βάρος του υπήρχε καταχώριση από τις ελληνικές αρχές για διοικητικό μέτρο επιστροφής.

Το λεωφορείο κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Παράλληλα, αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα, τα οποία καταγράφηκαν από το σύστημα καμερών του λιμανιού να απομακρύνονται από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το λεωφορείο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των εμπλεκομένων και να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.