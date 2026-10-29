Κορωπί: Απορριματοφόρο ανάποδα σε κεντρική λεωφόρο

Μια σημαντική καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις εικόνες που συναντάμε στους δρόμους της Αθήνας. Χθες τα ξημερώματα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με καταγγελία και δημοσίευματα απορριματοφόρο όχημα κινούνταν ανάποδα σε κεντρική λεωφόρο του Δήμου Κρωπίας, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το απορριμματοφόρο του Δήμου αναφέρουν οι ίδιες καταγγελίες κινούνταν για πολλή ώρα αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να δημιουργηθεί κομφούζιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί βρέθηκαν σε αδιέξοδο και περίμεναν υπομονετικά. Αντί να τους δοθεί προτεραιότητα, όπως προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οδηγός του απορριμματοφόρου επέμεινε στην πορεία του. Ζήτησε, μάλιστα, από τους οδηγούς να κινηθούν με την όπισθεν!

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο οδηγός επιχείρησε λίγο αργότερα να εισέλθει με την όπισθεν στην οδό Παπά, προκειμένου να συνεχιστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών προκλήθηκε και υλική ζημιά, καθώς το απορριμματοφόρο χτύπησε σε πινακίδα σήμανσης, αλλά και στη γωνία ενός φαρμακείου.

Πηγή: Mesogianews