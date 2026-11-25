Ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στον καθένα, στη 22χρονη μητέρα και στον 25χρονο σύντροφό της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση εγκατάλειψης των δύο ανήλικων παιδιών της σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η έδρα τούς έκρινε ένοχους για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού και κατά συρροή, απορρίπτοντας κάθε αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικού.

Κατά την απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι έφυγαν εσπευσμένα από το σπίτι εξαιτίας έκτακτου προβλήματος υγείας της 22χρονης, υποστηρίζοντας πως ήταν έγκυος και υπέστη αποβολή με έντονους πόνους και αιμορραγία. Ωστόσο, δεν κατατέθηκε στο δικαστήριο κανένα ιατρικό έγγραφο ή γνωμάτευση που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τους.

Η 22Χχρονη είπε: «Ήμουν έγκυος λίγων εβδομάδων ξαφνικά άρχισα να πονάω και να έχω αιμορραγία, ειδοποίησα το σύντροφό μου και ξεκινήσαμε να πάμε στο νοσοκομείο.

Τα παιδιά κοιμόταν, εγώ πονούσα , ήμουν αναστατωμένη δεν είχα την ψυχραιμία να καλέσω ασθενοφόρο.

Δεν έχουμε σχέση με τους γείτονες, είμαστε ξένοι , μένουμε μόλις ένα χρόνο σε αυτό το διαμέρισμα και δεν είχαμε να ειδοποιήσουμε κανέναν να προσέξει τα παιδιά.

Η ίδια υποστήριξε ότι όταν επέστρεψαν, η Αστυνομία βρισκόταν ήδη εκεί, ενώ αμφισβήτησε ότι τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους επί ώρες, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. «Τα παιδιά κοιμόντουσαν, εγώ πονούσα. Τι άλλο να έκανα;», φέρεται να είπε, απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως γιατί δεν κάλεσε ασθενοφόρο. Όπως εξήγησε, ήταν αναστατωμένη και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.

Από την πλευρά του, ο 25χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, επιβεβαίωσε ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αιμορραγία κι ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. «Φύγαμε γύρω στις 10:30 από το σπίτι και πήγαμε και ξεκινήσαμε να πάμε στο νοσοκομείο με λεωφορείο. Στη διαδρομή η σύντροφος μου άρχισε να αιμορραγεί περισσότερο, και καλέσαμε ένα φίλο μας, να έρθει να μας πάρει για να γυρίσουμε στο διαμέρισμα, να πάρουμε τα παιδιά και να επιστρέψουμε στο νοσοκομείο. Όταν φτάσαμε όμως, ήταν ήδη εκεί η αστυνομία.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται, επικαλούμενη τις καταθέσεις των αστυνομικών (που διαβάστηκαν), σύμφωνα με τις οποίες, από τις 17:30 ακούγονταν κλάματα και φωνές παιδιών από το διαμέρισμα.

Όπως επισήμανε, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν επιβεβαιώνονται από το αποδεικτικό υλικό, καθώς δεν προκύπτει από το νοσοκομείο ότι η γυναίκα είχε αιμορραγία κι ότι απέβαλε.

Τόνισε δε ότι αν υπήρχε επείγον πρόβλημα υγείας, θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιον γείτονα ή γνωστό τους, ώστε να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα των παιδιών. Έκανε, επίσης, λόγο για απελπιστική κατάσταση στο εσωτερικό του σπιτιού, επισημαίνοντας ότι τα δύο μικρά παιδιά είχαν μείνει απροστάτευτα.

Η ίδια ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης δύο ετών, για κάθε παιδί.