Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση έξω από το Γαλλικό Ινστιτούτο

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον γαλλικό λαό θα πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το Γαλλικό Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη.

Το κάλεσμα απηύθηναν συλλογικότητες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία για την Παιδεία.

Το μήνυμα αλληλεγγύης στον γαλλικό λαό

Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης βρίσκεται η κατάσταση στη Γαλλία, όπου πολίτες εξεγείρονται ζητώντας καλύτερη Παιδεία.

Η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη είχε ως στόχο να εκφράσει τη συμπαράσταση στον γαλλικό λαό, με αφορμή τις διεκδικήσεις του για την εκπαίδευση.