Απάτη σε βάρος ηλικιωμένων: Βρέθηκαν και επιστράφηκαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Η υπόθεση αφορά δύο γυναίκες, στη Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα, από τις οποίες οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η σύλληψη έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το πρόσχημα του ατυχήματος

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ένα γνώριμο αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό τέχνασμα. Τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένες και τις ενημέρωναν ψευδώς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, ακολουθούσε δεύτερη κλήση από συνεργό, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αστυνομικός. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν πανικό και πίεζαν τις γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Δύο χτυπήματα μέσα σε 48 ώρες

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το μεσημέρι της 2ας Νοεμβρίου 2026. Οι δράστες έπεισαν ηλικιωμένη να αφήσει σε σακούλα, κάτω από κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της, 5.300 ευρώ και κοσμήματα. Στη συνέχεια τα παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν.

Μία ημέρα αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, ακολούθησε η δεύτερη απάτη. Αυτή τη φορά, το θύμα παρέδωσε τσάντα με 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 60.000 ευρώ.

Η παράδοση έγινε μέσω οδηγού ταξί, ο οποίος δεν γνώριζε τι μετέφερε. Είχε λάβει οδηγίες να μεταφέρει την τσάντα στη Θεσσαλονίκη και να την παραδώσει στον συλληφθέντα.

Επιστράφηκαν όλα τα κλοπιμαία

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τα στοιχεία της έρευνας και εντόπισαν τον κατηγορούμενο στη Θεσσαλονίκη. Στην κατοχή του βρέθηκαν το σύνολο των χρημάτων και των τιμαλφών που είχαν αφαιρεθεί και στις δύο περιπτώσεις, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα κλοπιμαία επιστράφηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.