Πολεοδομία Κατερίνης: Σήμερα απολογούνται οι 11 συλληφθέντες

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν οι 11 συλληφθέντες που φέρονται να συγκροτούσαν κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, μετά την επίσημη άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

Το φερόμενο ως παράνομο δίκτυο αποτελούνταν από τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης —μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της— καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικούς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι προχωρούσαν σε παράνομες παρεμβάσεις και διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά ή άλλα υλικά οφέλη.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς η συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έφερε στο φως συνολικά 151 περιπτώσεις παράνομων ενεργειών.

Μάλιστα, η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι ογκώδης, καθώς περιλαμβάνει επιπλέον 64 πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος από την καταγγελλόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 135.000 ευρώ.