Απολογείται σήμερα ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ

Ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογείται την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, για την υπόθεση διαχείρισης δωρεών που συγκεντρώθηκαν για ασθενή παιδιά και τις οικογένειές τους. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή του.

Η διαδικασία ακολουθεί την προσωρινή κράτηση της 35χρονης συντρόφου του, η οποία φέρεται να είχε ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία της οργάνωσης. Κατά την απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αποδίδονται σε βάρος της, παραδέχθηκε όμως ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν όσα συνέβαιναν και ζήτησε συγγνώμη.

Η δικογραφία εξετάζει δύο άξονες: τη συγκέντρωση και διαχείριση εράνων μέσω της ΜΚΟ και τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες τοπικού ποδοσφαίρου της Πιερίας, που συνδέονται με έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων.

Η διαφωνία για τα ποσά των δωρεών

Τα ποσά που εξετάζονται παρουσιάζουν αποκλίσεις στα στοιχεία της υπόθεσης. Από εράνους συνολικού ύψους περίπου 3,9 εκατ. ευρώ, αναφέρεται ότι περίπου 1,1 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στις οικογένειες. Σε άλλη αποτύπωση της δικογραφίας, το ποσό της φερόμενης υπεξαίρεσης υπολογίζεται σε 2,9 εκατ. ευρώ.

Η 35χρονη υποστήριξε ότι το ποσό που δεν κατέληξε στους δικαιούχους δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Παράλληλα, απέδωσε στον 37χρονο τη διάθεση χρημάτων σε τυχερά παιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού στον τζόγο.

Στο κατηγορητήριο αποδίδεται στον 37χρονο έντονη στοιχηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, φέρεται να είχε τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατ. ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ.

Η 35χρονη αρνήθηκε επίσης ότι το ζευγάρι ακολουθούσε πολυτελή τρόπο ζωής. Ανέφερε πως διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ. Αναγνώρισε, ωστόσο, την αγορά ακριβής τσάντας και τη διαμονή της δύο φορές σε ξενοδοχειακές σουίτες.

Ο συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος αναμένεται να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, διατηρώντας διαφωνία για το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν παραδόθηκαν στις οικογένειες.

Η προσέγγιση γονέων σε παιδοογκολογικές μονάδες

Στοιχεία της έρευνας περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η 35χρονη φέρεται να προσέγγιζε γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν σε παιδοογκολογικές μονάδες. Κατά τα στοιχεία αυτά, αναζητούσε οικογένειες με οικονομικά προβλήματα και παρουσίαζε την ΜΚΟ ως φορέα που μπορούσε να βοηθήσει, χωρίς να αποκαλύπτει τη δική της συμμετοχή στην οργάνωση.

Μπροστά στους γονείς, φέρεται να επικοινωνούσε με τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δίνοντας την εντύπωση ότι παρενέβαινε προσωπικά για τη στήριξη της κάθε οικογένειας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα. Ο 43χρονος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας απολογήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου για το σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης και δύο παράγοντες διαιτησίας που είχαν απολογηθεί. Ελεύθεροι υπό όρους έχουν αφεθεί και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αρχιδιαιτητής που φέρεται να συνδέεται με το σκέλος της έρευνας για αγώνες τοπικού ποδοσφαίρου.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται για τη διαδρομή των δωρεών, τη διαχείριση των χρημάτων και τις συναλλαγές που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.