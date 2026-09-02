Πάτρα: Είδε τον «Ρονάλντο» σε βιντεοκλήση και πείστηκε

Μια καλοστημένη διαδικτυακή απάτη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με θύμα μία γυναίκα που πίστεψε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η κυρία Νικολίτσα, μιλώντας στην εφημερίδα «Γνώμη», περιέγραψε ότι η επικοινωνία ξεκίνησε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το προφίλ την έπεισε ότι ο Πορτογάλος σταρ μπορούσε να τη βοηθήσει οικονομικά, αρκεί προηγουμένως να καταβάλει ένα μικρό ποσό.

Της ζητήθηκε να στείλει συνολικά 100 ευρώ μέσω IRIS, σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ, με την υπόσχεση ότι στη συνέχεια θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια χρήματα.

Εκείνο όμως που την έκανε να πιστέψει οριστικά ότι η ιστορία ήταν αληθινή ήταν η βιντεοκλήση.

«Πείστηκα, τον είδα μέχρι και σε βιντεοκλήση», περιέγραψε η ίδια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, οι επιτήδειοι είχαν χρησιμοποιήσει βίντεο δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε στην οθόνη της να εμφανίζεται η μορφή του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Η γυναίκα έστειλε τα χρήματα και στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Η υπόθεση δείχνει πόσο πιο δύσκολο έχει γίνει πλέον να αναγνωρίσει κανείς μια διαδικτυακή παγίδα. Οι απατεώνες δεν περιορίζονται πια σε ένα ψεύτικο προφίλ ή ένα παραπλανητικό μήνυμα, αλλά μπορούν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης να δημιουργήσουν εικόνα και βίντεο που μοιάζουν αληθινά.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της συγκεκριμένης ιστορίας: στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ακόμη και το «τον είδα με τα μάτια μου» μπορεί να μην είναι αρκετό.