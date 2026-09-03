Προαστιακός: Άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία πριν τον σταθμό της Κορίνθου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας νωρίς το πρωί της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού, λίγο πριν από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Κορίνθου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:40, στην αμαξοστοιχία 1301 η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς μεταφέροντας 80 επιβάτες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του πεζού πάνω στις γραμμές και εφάρμοσε αμέσως το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιώντας το σύστημα αυτόματης πέδησης και κάνοντας χρήση ηχητικών σημάτων.

Παρά τις προσπάθειες, η σύγκρουση στάθηκε αδύνατο να αποφευχθεί.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος στο σημείο έως τις 06:51, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η προανάκριση.

Η Hellenic Train εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν, δηλώνοντας παράλληλα πως συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών.

Λόγω της προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, το επιβατικό κοινό προειδοποιείται για σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.