Οι Εύζωνες στο Σίδνεϋ ενόψει της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Στην Αυστραλία ταξίδεψε η προεδρική φρουρά ενόψει των εορτασμών για την επέτειο του “Όχι”.

Οι εύζωνες βρίσκονται στο Σίδνεϋ από τις 22 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της εβδομάδας εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του Όχι. Τα μέλη της προεδρικής φρουράς επισκέφθηκαν το Σίδνεϋ και την Καμπέρα. Μάλιστα στην Καμπέρα βρέθηκαν πρώτη φορά.

Σε βίντεο καταγράφεται η παρέλαση των ευζώνων στο Hyde park. Τα τσαρούχια χτυπούν δυνατά και υπενθυμίζουν το ‘Όχι” για ακόμη μία χρονιά στην αυστραλιανή πρωτεύουσα με πλήθος ομογενών να παρακολουθεί συγκινημένο.