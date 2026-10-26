Χανιά: 66χρονος στο νοσοκομείο μετά από πτώση από σκάλα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε ένας 66χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από σκάλα στο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.
Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έπεσε από τη σκάλα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Δεν έχει διευκρινιστεί αν εκτελούσε εργασίες
Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν ο 66χρονος πραγματοποιούσε εργασίες όταν συνέβη η πτώση.
Για το ατύχημα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του
Δεν έχουν γίνει γνωστές νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 66χρονου μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
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