Χανιά: 66χρονος στο νοσοκομείο μετά από πτώση από σκάλα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε ένας 66χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από σκάλα στο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έπεσε από τη σκάλα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν εκτελούσε εργασίες

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν ο 66χρονος πραγματοποιούσε εργασίες όταν συνέβη η πτώση.

Για το ατύχημα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Δεν έχουν γίνει γνωστές νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 66χρονου μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.