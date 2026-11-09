Βρέθηκε σκουλήκι σε σχολικό γεύμα στην Κέρκυρα

Καταγγελία γονέα για εντοπισμό σκουληκιού σε σχολικό γεύμα μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Κέρκυρα.

Το γεύμα είχε διανεμηθεί στο παιδί στο πλαίσιο της σχολικής σίτισης, ενώ για το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε και βίντεο.

Η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων παρενέβησαν με ανακοίνωσή τους, θέτοντας ζήτημα ποιότητας και ασφάλειας των γευμάτων που παραδίδονται στους μαθητές. Οι φορείς των γονέων ζητούν άμεσους ελέγχους και ενέργειες ώστε να αποτραπεί επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού.

Η καταγγελία για το σχολικό γεύμα στο Κοντόκαλι

Κατά την καταγγελία, ο γονέας βρήκε λευκό σκουλήκι στη μερίδα που είχε λάβει το παιδί του.

Οι εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας υπογραμμίζουν ότι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στα γεύματα των παιδιών αποτελεί υποχρέωση όλων όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία προμήθειας, παρασκευής και διανομής τους.

Αίτημα προς ΟΠΕΚΑ, ΕΦΕΤ και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ζητούν παρέμβαση από τον ΟΠΕΚΑ, τον ΕΦΕΤ και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες παραδόθηκε το συγκεκριμένο γεύμα και να πραγματοποιηθεί αυστηρός έλεγχος στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Παράλληλα, οι γονείς ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις όπου προκύψουν ευθύνες, καθώς και έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο και τους υπεύθυνους για τη διαχείριση της σύμβασης.

Στην ανακοίνωσή τους επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις πως κανένας μαθητής δεν θα εκτεθεί ξανά σε αντίστοιχο κίνδυνο. Συνδέουν το ζήτημα με τη δημόσια χρηματοδότηση της σχολικής σίτισης, τονίζοντας ότι αυτή οφείλει να εξασφαλίζει ασφαλές και ποιοτικό φαγητό για τα παιδιά.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των σχολικών γευμάτων

Οι σύλλογοι γονέων εκφράζουν έντονη διαμαρτυρία για τις συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιούνται κρατικές συμβάσεις και διαγωνισμοί που αφορούν τη σίτιση μαθητών. Υποστηρίζουν ότι η πολιτεία αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα σε όσους αποκομίζουν κέρδη από τέτοιες συμβάσεις εις βάρος της υγείας τους.

Πηγή Βίντεο: YouTube – CorfuPress tv