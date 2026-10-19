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Ο Alpha αποχαιρετά τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη «Καλό ταξίδι Καπετάνιε»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 20:36

Ο Alpha, αποχαιρετά απόψε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και προχωρά σε μια συμβολική κίνηση, στη μνήμη του.

Η οικογένεια του Alpha αποχαιρετά απόψε με μεγάλη εκτίμηση  τον «Καπετάνιο»,  έναν άνθρωπο που ήταν πάντα κοντά , δίπλα στους εργαζόμενους και συμβολικά η διοίκηση του σταθμού προσφέρει το ποσό των 25 χιλιάδων ευρώ  για τη στήριξη του έργου του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ.

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