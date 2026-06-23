Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε έναν 24χρονο

Συνελήφθη μια 29χρονη γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, για το επεισόδιο με μαχαίρωμα στην Θεσσαλονίκη, και θύμα, έναν 24χρονο.

Το περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σε διαμέρισμα της Άνω Πόλης, όπου για ασήμαντη αφορμή, η γυναίκα, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του, σοβαρά τραύματα.

Ο 24χρονος, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η 29χρονη κρατείται, ενώ οι Αρχές προχωρούν σε προανάκριση.

Να σημειωθεί, ότι το θύμα, ελληνικής καταγωγής, είναι ο σύντροφος της 29χρονης.