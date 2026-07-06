Καπανδρίτι: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης

Κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια κάνναβης, 1,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας.

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (skunk) εντόπισαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών σε οικία στο Καπανδρίτι.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος καλλιεργούσε υδροπονικά κάνναβη και τη διακινούσε σε περιοχές της Αττικής.

Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας, με ειδικό σύστημα τεχνητού φωτισμού και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάπτυξη των φυτών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης,

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 200 γραμμαρίων,

εξοπλισμός του εργαστηρίου,

χρηματικό ποσό και

λοιπά πειστήρια που σχετίζονται με την υπόθεση.