Έπεσαν σοβάδες σε σχολείο της Ιεράπετρας

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Ιεράπετρας, όταν έπεσαν σοβάδες και τμήματα οροφής σε Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΗΧΩ

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο τα πεσμένα τμήματα και οι σοβάδες βρίσκονται σε σημείο που βρίσκονται καθημερινά μαθητές.

Σε βίντεο καταγράφονται οι ζημιές στο σχολείο και τα μπάζα στο προαύλιο χώρο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα παρόμοιων, όπου έχουν πέσει σοβάδες σε αίθουσες σχολείων με μαθητές να τραυματίζονται.

Πηγή βίντεο: Facebook Ηχώ Μαρία Τσαγκαράκη