Θεσσαλονίκη: Μετρό όλο το βράδυ για ασφαλείς επιστροφές

Χωρίς διακοπή θα λειτουργήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, στο πλαίσιο της «20ής Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα».

Τη δράση στηρίζει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή όσων βγουν για νυχτερινή διασκέδαση.

Ποια μέσα θα λειτουργούν όλο το 24ωρο

Σε 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι λεωφορειακές γραμμές:»

ΟΑΣΘ: Ν1, 14, 27 και 32

ΚΤΕΛ: 58 και 66

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να χρειάζεται να πιάσουν τιμόνι μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Το μήνυμα της εκστρατείας είναι σαφές: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!»

Ο ΟΣΕΘ καλεί τους πολίτες να οργανώνουν από πριν την επιστροφή τους, επιλέγοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τον «Οδηγό της Παρέας», ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει χωρίς να έχει πιει.