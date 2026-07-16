Επτά συλλήψεις σε μία ημέρα για εμπρησμό από αμέλεια

Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου για εμπρησμό από αμέλεια, μετά από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν και υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Στα Χανιά, ένας 53χρονος συνελήφθη όταν προκάλεσε πυρκαγιά ενώ ετοίμαζε κάρβουνα για μπάρμπεκιου. Σε μικρή απόσταση από το σημείο υπήρχε ακαθάριστος οικοπεδικός χώρος με ξερά χόρτα, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο επέκτασής της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ενώ στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 66χρονος συνελήφθη στην περιοχή του φράγματος Θέρμης, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού βλάστησης με γεωργικό ελκυστήρα προκλήθηκαν σπινθήρες που έβαλαν φωτιά σε ξερά χόρτα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, καίγοντας περίπου τρία στρέμματα.

Στην Καβάλα, ένας 36χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη όταν φιάλες πολυουρεθάνης που μετέφερε αυτοαναφλέγηκαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο. Η φωτιά επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.712,50 ευρώ.

Στο Ηράκλειο, ένας 38χρονος αλλοδαπός συνελήφθη καθώς προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού μεταξύ των οικισμών Μελιδοχώρι και Γέννα. Από τη φωτιά κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ο συλληφθείς κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 9.360 ευρώ.

Στη Βοιωτία, ένας 58χρονος συνελήφθη όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε θερμοκήπιο εκδηλώθηκε φωτιά σε χαρτόνια κοντά στην είσοδο του χώρου, η οποία επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στο θερμοκήπιο και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ.

Στην Αχαΐα, ένας 38χρονος συνελήφθη για καύση καλωδίων και απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ, έπειτα από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Τέλος, στη Ροδόπη συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής – Βουλγαρικών Συνόρων. Η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα στον χώρο εκδήλωσής της.