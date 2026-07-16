Νέα επιδόματα γέννησης από τους Δήμους– Ποιοι δίνουν έως 15.000 ευρώ

Μια νέα μορφή κοινωνικής πολιτικής εξαπλώνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ολοένα περισσότεροι δήμοι χορηγούν δικά τους επιδόματα γέννησης, επιπλέον της κρατικής ενίσχυσης.

Τα ποσά ξεκινούν από 1.000 ευρώ και, σε ειδικές περιπτώσεις, φτάνουν ακόμη και τις… 15.000 ευρώ.

Πρωταγωνιστής είναι ο Δήμος Θέρμου, ο οποίος έχει θεσπίσει κλιμακωτή ενίσχυση: 1.000 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 3.000 ευρώ για το τρίτο, 4.000 ευρώ για το τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο και 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί.

Ανάλογες πρωτοβουλίες εφαρμόζουν δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Δήμος Σερβίων προβλέπει ενίσχυση 10.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ οι δήμοι Αγράφων και Σικίνου προσφέρουν 3.000 ευρώ. Στον Αποκόρωνα, το επίδομα ξεκινά από 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί και αυξάνεται στα 2.500 ευρώ από το τρίτο και μετά. Ενισχύσεις από 1.000 έως 3.000 ευρώ προβλέπονται επίσης σε δήμους όπως το Νότιο Πήλιο, το Δοξάτο, η Προσοτσάνη, η Νάουσα και το Άκτιο–Βόνιτσα.

Τα περισσότερα προγράμματα συνοδεύονται από προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας, δημοτικότητας και εισοδηματικά κριτήρια. Τα δημοτικά επιδόματα καταβάλλονται επιπλέον του κρατικού επιδόματος γέννησης, το οποίο ανέρχεται από 2.400 έως 3.500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η οικονομική βοήθεια δεν αρκεί από μόνη της για να ανατρέψει την υπογεννητικότητα. Αποτελεί, όμως, ένα μικρό είδος στήριξης προς τις νέες οικογένειες και μια προσπάθεια των μικρών κυρίως δήμων να κρατήσουν σχολεία, χωριά και τοπικές κοινωνίες ζωντανά…