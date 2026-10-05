Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων για την αστυνόμευση του νομού.

Η περίπτωση του 37χρονου

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 37χρονος ημεδαπός. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 26 μηνών.

Η απόφαση αφορά αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή και οπλοφορία.

Οι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τους συστηματικούς ελέγχους σε όλο τον Νομό Θεσσαλονίκης. Κατά το τελευταίο 24ωρο εντόπισαν τα τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων υπήρχαν εκκρεμή διωκτικά έγγραφα και προχώρησαν στις συλλήψεις τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.