Παιδικά χαμόγελα θα γεμίσει ξανά το Νηπιαγωγείο Ελληνικού στα Τζουμέρκα μετά από 16 χρόνια.

Η επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου του χωριού, έρχεται μετά από την θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων και την θετική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Βορείων Τζουμέρκων.

Το νηπιαγωγείο προβλέπεται να αξιοποιήσει σχολική αίθουσα του Δημοτικού σχολείου αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος καταλληλότητας.

Η απόφαση έρχεται να απαντήσει στα αιτήματα των οικογενειών του χωριού. Στο Ελληνικό υπάρχουν σήμερα 5 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτά τα παιδιά χρειάζεται καθημερινά να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο Κουτσελιού, σε μία περιοχή απόστασης από το Ελληνικό,10 χιλιομέτρων. Μάλιστα η μετάβαση είναι δύσκολη καθώς το οδικό δίκτυο είναι δύσκολο, ενώ η κατασταση είναι χειρότερη τους χειμερινούς μήνες λόγω της χιονόπτωσης και του πάγου.

Το Νηπιαγωγείο Ελληνικού λειτουργούσε μέχρι το σχολικό έτος 2010-2011 οπότε και έκλεισε.

Πηγή: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων