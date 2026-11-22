Συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα συνελήφθησαν στην Φλώρινα, καθώς ανήλικοι φέρονται να προκαλούσαν ζημιές σε παιχνιδομηχανές προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα.

Πρόκειται σύμφωνα με την αστυνομία για 5 ανήλικα άτομα, τα οποία χτες το απόγευμα, μπήκαν διαδοχικά σε κατάστημα ιδιοκτησίας ενός 52χρονου. Προκάλεσαν φθορά σε μηχάνημα με κερματοδέκτη με την χρήση φωτιάς και λακτισμάτων. Μετά με ειδικό κλειδί που βρήκαν στον χώρο κατάφεραν να ανοίξουν κερματοδέκτες από συνολικά 7 παιχνιδομηχανήματα και να αφαιρέσουν το ποσό των 876,20 ευρώ.

Μάλιστα προκάλεσαν ζημιά σε ακόμη τέσσερα μηχανήματα, με την αξία αυτής να ανέρχεται στα 1200 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι γονείς και ένα άτομο υπεύθυνο για την επιμέλεια δύο ανήλικων, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο γονείς στα όρια του αυτοφώρου.

Προανάκριση για την υπίθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας. Η δικογραφία που έψχει σχηματιστεί θα υποβληθεί στον Εισαγγελεά Πλημμελειοδικών Φλώρινας.