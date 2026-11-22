Σοκ προκαλεί υπόθεση κατά την οποία μία 55χρονη ανάγκαζε 45χρονη γυναίκα με αναπηρία να εκδίδεται σε οίκους ανοχής. Η 55χρονη βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και κατηγορείται για για εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση.

Για έναν ολόκληρο χρόνο φέρεται η κατηγορούμενη να εκμεταλλευόταν την 45χρονη, ασκόντας της συναισθηματική πίεση προκειμένου να την πείσει να ασχοληθεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής. Μάλιστα η 55χρονη ήξερε εξ αρχής την ευάλωτη θέση της 45χρονης.

Πως δρούσε η 55χρονη

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη οδηγούσε την 45χρονη σε οίκους ανοχής, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η 45χρονη γυναίκα εξέφραζε την αντίθεσή της για όσα συνέβαιναν, με την 55χρονη να την πιέζει κα να της υπόσχεται μεγαλύτερα χρηματικά ποσά χρησιμοποιπώντας μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης. Η 55χρονη την είχε πείσει μάλιστα να αποκρύπτει από την οικογένειά της την φύση της δραστηριότητάς της.

Πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της 55χρονης

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη της 55χρονης μετά από την διενέργεια ελέγχου σε οίκο ανοχής ο οποίος λειτουργούσε κατά παράβαση σφράγισης που είχε επιβληθεί από τον οικείο Δήμο. Εκεί εντοπίστηκε η 45χρονη για την οποία, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν ενδείξεις ότι αποτελούσε θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της, η οποία επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο. Μετά την αξιοποίηση των στοοιχείων και τον πληροφοριών, οι αρχές εντόπισαν την 55χρονη η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.