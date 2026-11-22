Επίθεση δέχθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στα ΚΤΕΛ Λιοσίων, όταν ανήλικοι της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα συνέβησαν χτες βράδυ, όταν η 83χρονη γυναίκα βρισκόταν έξω από τον σταθμό των λεωφορείων. Τότε την προσέγγισαν δύο ανήλικοι και με την βία της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε αμέσως, με αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα να αναζητούν τους ανήλικους. Και οι δύο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα.