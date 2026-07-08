Θάσος: Πιάστηκαν τρεις “ποντικοί” επ’αυτοφόρω

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χτες, ένας αλλοδαπός ο οποίος φέρεται σε συνεργασία με δύο ακόμη άγνωστα άτομα επιχείρησαν να διαρρήξουν επιχείρηση στη Θάσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος μαζί με τους άλλους δύο με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εντοπίστηκαν να προσπαθούν να διαρρήξουν την επιχείρηση. Κοντά στο σημείο βρισκόταν και ένα τέταρτο άτομο μέσα σε ΙΧ.

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και πέταξαν στο έδαφος τρία τελάρα με σακούλες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν αλλοδαπό ο οποίος αντιστάθηκε. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε πως το όχημα ήταν κλεμμένο. Τα τελάρα, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα ζευγάρι γάντια, μία κουκούλα τύπου Full Face και ρούχα που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκαν. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.