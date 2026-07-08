Χειροπέδες σε τέσσερις λαθροδιακινητές

To διήμερο 7 και 8 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικοί, συνέλαβαν σε περιοχές του Έβρου, τέσσερις αλλοδαπούς διακινητές, όπου σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

– Σε ότι αφορά την πρώτη περίπτωση, στις 7/7/2026, στην Εγνατία Οδό Κήπων- Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί, εντόπισαν και συνέλαβαν, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, μετέφερε με το όχημά της, τέσσερις παράνομους μετανάστες.

– Στη δεύτερη περίπτωση, στις 7/7/2026, στην Εθνική Οδό Ορμενίου- Αρδανίου, συνελήφθη επίσης γυναίκα αλλοδαπή, που μετέφερε στην ενδοχώρα με το αυτοκίνητό της, επτά μη νόμιμους μετανάστες.

– Σε άλλη περίπτωση, στις 8/7/2026, συνελήφθη από αστυνομικούς σε επαρχιακή οδό του Έβρου, ένας αλλοδαπός, που μετέφερε με το ΙΧ του, δυο μετανάστες που στερούνταν τα νόμιμα έγγραφα.

– Στην τελευταία περίπτωση, στις 8/7/2026, στην Εγνατία Οδό Κήπων- Αλεξανδρούπολης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν αλλοδαπό οδηγό, που μετέφερε επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Οι Αρχές κατάσχεσαν τα οχήματα, αλλά και κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Σουφλίου και Φερών, διενεργούν προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.