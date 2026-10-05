Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η ανίχνευση προποφόλης. Νέες καταθέσεις

Νέες πολύ σημαντικές εξελίξεις, υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου, του Γιώργου Μαζωνάκη. Στις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίσθηκε στον οργανισμό του, η ουσία προποφόλη, που χορηγείται για την διαδικασία της μέθης.

Αποκαλυπτικά είναι και όσα είπε στην κατάθεσή της, η αναισθησιολόγος, που συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό.