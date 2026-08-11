Φωτιά στην Πάου στο Νότιο Πήλιο– Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Πάου στο Νότιο Πήλιο, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη μικρή Πάου, πάνω από το μοναστήρι.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις από τον Βόλο και την Αργαλαστή, ενώ κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δέκα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από την πρώτη στιγμή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού.