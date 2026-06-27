Γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο πάνω της και να αυτοπυροβολήθηκε

Σοβαρό αιματηρό περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα στο Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, με τις αρχικές πληροφορίες, να κάνουν λόγο για ατύχημα, μετά από εκπυρσοκρότηση.

Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία, κάνουν λόγο για πιο σοβαρό περιστατικό. Σύμφωνα με το το neakriti.gr, επικαλούμενο διασώστες του ΕΚΑΒ, η 40χρονη γυναίκα, από την Θεσσαλονίκη, πήρε το όπλο, προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

Όμως, λίγο πριν το περιστατικό, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις».

Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και αυτοπυροβολήθηκε. Φέρει σοβαρό τραύμα στον λαιμό, και ακατάσχετη αιμορραγία.

Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας της, να είναι πολύ κρίσιμη.