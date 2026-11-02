Νέο 112 στην Ρόδο – Η κακοκαιρία “χτυπά” ανελέητα

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ρόδο. Από χτες το βράδυ η δυνατή βροχόπτωση έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο νησί. Πριν λίγο ήχησε νέο μήνυμα από το 112 προειδοποιοώντας τους κατοίκους του νησιού, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Δύσκολη η νύχτα στον Αρχάγγελο, με τους κατοίκους να έρχονται αντιμέτωποι με τα ορμητικά νερά μέσα στα σπίτια τους. Μάλιστα στις 3 τα ξημερώματα ήχησε ξανά το 112.

Η πυροσβεστική βρίσκεται επι ποδός στο νησί. Μέχρι στιγμής έχει κινητοποιηθεί, για πάνω από τρεις περιπτώσεις άντλησης υδάτων από σπίτια, για κοπή δέντρων, ενώ την συνδρομή των πυροσβεστών χρειάστηκαν δύο άτομα προκειμένου να βρεθούν σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νερά πήραν τα πάντα στο πέρασμά τους, μέχρι και αυτοκίνητα, αφήνωντας πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές.

Πηγή βίντεο: Ροδιακή Εφημερίδα.