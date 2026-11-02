Σέρρες: Απέδρασαν 10 μετανάστες από την Κλειστή Δομή Σιντικής

Συναγερμός σήμανε χθες στην Κλειστή Δομή Σιντικής, στη θέση «Κλειδί» στις Σέρρες, όταν δέκα μετανάστες διέφυγαν από τις εγκαταστάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και, έπειτα από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, συνέλαβε επτά από αυτούς.

Οι δέκα που έφυγαν από τη δομή είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές, ηλικίας από 21 έως 37 ετών. Οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων συνεχίζονται για τον εντοπισμό των άλλων τριών.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις Σέρρες

Μετά τη διαπίστωση της απόδρασης, η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή γύρω από την Κλειστή Δομή Σιντικής. Από την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επτά από τους δέκα μετανάστες.

Μέχρι χθες, στη δομή φιλοξενούνταν συνολικά 125 μετανάστες, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.