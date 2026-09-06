Τέμπη: «Πέρασαν 1.286 ημέρες που η αγκαλιά μου είναι άδεια»

Με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων και την εξέταση των πρώτων μαρτύρων συνεχίζεται αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κάθονται 36 κατηγορούμενοι, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Η δίκη είχε διακοπεί στα τέλη Ιουλίου, έπειτα από την ολοκλήρωση της απαγγελίας του κατηγορητηρίου.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν ξανά οι πόρτες της δικαστικής αίθουσας, η Λίλιαν Μήτσκα, μητέρα της 23χρονης Ιφιγένειας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, περιγράφει με λόγια που συγκλονίζουν τον αβάσταχτο πόνο μιας μάνας που μετρά μία προς μία τις ημέρες από τη νύχτα που άδειασε η αγκαλιά της.

«Πέρασαν 1.286 ημέρες που η αγκαλιά μου είναι άδεια», γράφει στην ανάρτησή της, θυμίζοντας όλα όσα κάνει ένας γονιός για το παιδί του από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι να ανοίξει τα φτερά του.

«Αύριο αρχίζει ξανά η δίκη των Τεμπών… Έχετε λάβει γνώση από τους συγγενείς για πολλά, για πολλές λεπτομέρειες. Απλά θέλω να σας πω, σαν μητέρα που μεγαλώνει, πονάει και χαίρεται το παιδί της: πέρασαν 1.286 ημέρες που η αγκαλιά μου είναι άδεια», αναφέρει.

Στη συνέχεια διατυπώνει τις καταγγελίες και τα αναπάντητα ερωτήματα που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να βασανίζουν τις οικογένειες των θυμάτων:

«Η προσπάθεια του κράτους μέσα σε τρεις ώρες να φέρει μηχανές και να ξεμπαζώσει τα πάντα δείχνει ξεκάθαρα ότι ήξεραν τι ήθελαν να κάνουν. Και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα… Μεταλλικά φέρετρα, καταστροφή βίντεο και δειγμάτων, τα ρούχα με χλώριο, τα οστά στα χωράφια… Δεν έχει τέλος».

Και καταλήγει με λίγες λέξεις που αποτυπώνουν ολόκληρη τη ζωή μιας οικογένειας πριν και μετά την τραγωδία:

«Και μετά αυτό που λέγεται δίκη… Μπροστά όλοι και πίσω εμείς. Αυτοί που γεννήσαμε, πονέσαμε, πήγαμε σχολείο και φροντιστήριο, πανεπιστήμιο και γιατρούς… Και αύριο ξανά».

«Θα είμαστε εκεί μέχρι την αποκάλυψη της αλήθειας»

Με ανακοίνωσή του μετά τη διακοπή της δίκης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 είχε ξεκαθαρίσει ότι οι οικογένειες θα συνεχίσουν να δίνουν το «παρών» μέσα και έξω από τη δικαστική αίθουσα.

«Δεν σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους», ανέφερε ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι αντλεί δύναμη από τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και από όσους εξακολουθούν να παλεύουν καθημερινά με τα τραύματα εκείνης της νύχτας. Η ανακοίνωση του Συλλόγου κατέληγε σε μία φράση που παραμένει το κοινό αίτημα των οικογενειών:

«Για τη δικαίωση των 57 ψυχών. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».