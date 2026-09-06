Αντώνης Τσιαπατάκης: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Διαμαντία στα Χανιά

Ο Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής κολύμβησης, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Διαμαντία Λόμι, σε μια ξεχωριστή ημέρα για το ζευγάρι.

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, παρουσία αγαπημένων προσώπων, με τον Αντώνη Τσαπατάκη και τη Διαμαντία Λόμι να επισφραγίζουν με αυτόν τον τρόπο την κοινή τους πορεία.

Ο αθλητής, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε αποκαλύψει ουσιαστικά το ευχάριστο γεγονός μία ημέρα πριν από τον γάμο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μια ημέρα πριν τον γάμο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς. Μια ημέρα πριν τον γάμο λοιπόν και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές σήμερα. Ξεκινάω φυσικά με το να πλυθώ, να φτιάξω το μουστάκι μου, να κάνω φυσικά και τη γυμναστική μου. Πρέπει να ενεργοποιούμαι κάθε πρωί και όλοι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, καθώς έχουν αποκτήσει ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι σήμερα 15 μηνών.

Μάλιστα, την Πρωτοχρονιά του 2024 το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και τότε, οι δυο τους είχαν επιλέξει να κρατήσουν την προσωπική τους στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με τον θρησκευτικό τους γάμο, ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι έκαναν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κοινή τους ζωή, συνεχίζοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή.